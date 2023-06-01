В Петрозаводске будут судить банду «черных риэлторов», оставивших без единственного жилья 16 человек

Злоумышленники втирались в доверие к малоимущим, инвалидам и любителям спиртного, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Петрозаводске утверждено обвинительное заключение в отношении 6 жителей карельской столицы, обвиняемых в мошенничестве.

По данным следствия, с 2012 по 2020 обвиняемые искали в Петрозаводске и Кондопоге собственников недвижимости — людей, злоупотребляющих алкоголем, престарелых и инвалидов, испытывающих материальные трудности, втирались к ним в доверие и убеждали продать квартиры или доли в них. При этом они обещали помощь — от собственников требовалось подтверждать в уполномоченных органах, что им заплатили за жилье.

Злоумышленники показывали им в качестве «будущего жилья» квартиры подконтрольных им лиц, передавали небольшие деньги, спиртные напитки и продукты питания, оказывали помощь в решении мелких бытовых вопросов, создавая видимость дружеского отношения.

После сделки они переоформляли жилье на себя или знакомых, а затем продавали его добросовестным покупателям, распределяли между собой деньги и скрывались.

В результате пострадали 16 жителей Петрозаводска и Кондопоги, лишенные единственного жилья и денег, а обвиняемые разделили между собой более 6,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.