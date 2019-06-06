В Петрозаводске будут судить лжезастройщика, обманувшего людей

В Карелии перед судом предстанет предприниматель, не исполнивший обязательства по договорам об участи в долевом строительстве жилья, сообщили в прокуратуре республики.

В Республике Карелия прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Группа компания СНК", совершившего мошеннические действия в отношении граждан при строительстве многоквартирных домов на территории города Петрозаводска.

По версии следствия обвиняемый в нарушение положений Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", не имея земельного участка для осуществления строительства, а также разрешения на строительство, разместил в различных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, объявления о продаже строящихся секционных жилых домов.

Затем обманным путем, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключил с жителями города Петрозаводска договоры о намерениях по заключению договора участия в долевом строительстве на приобретение жилых помещений.

С целью завуалировать свою преступную деятельность, и скрыть истинные преступные намерения от граждан, предпринимателем был привлечен и введен в заблуждение инвестор, на денежные средства которого были приобретены два земельных участка и начаты земляные работы на объекте строительства, что обеспечило дальнейшую возможность привлечения денежных средств граждан по заведомо незаконным договорам.

В последствие обвиняемый взятые на себя договорные обязательства не исполнил.

Незаконно полученными от участников долевого строительства денежными средствами в размере свыше 9 млн рублей, мужчина распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.