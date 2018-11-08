В Петрозаводске будут судить мужчину, случайно убившего пьяного прохожего

По теме
Загрузка...
Петрозаводчанину, который нанес смертельный удар агрессивному пьяному прохожему, грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний петрозаводчанин встретил на улице в городе незнакомого мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и спровоцировал ссору.
Произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил мужчину рукой по лицу. От удара потерпевший упал и ударился головой, получив травму, повлекшую его смерть.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
06.11.2018, 16:15
02.11.2018, 12:04
Аналитика
Сегодня 09:50
Обществоведение
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
07.11.2018 16:39
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
07.11.2018 18:32
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии