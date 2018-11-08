В Петрозаводске будут судить мужчину, случайно убившего пьяного прохожего

Петрозаводчанину, который нанес смертельный удар агрессивному пьяному прохожему, грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний петрозаводчанин встретил на улице в городе незнакомого мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и спровоцировал ссору.

Произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил мужчину рукой по лицу. От удара потерпевший упал и ударился головой, получив травму, повлекшую его смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.