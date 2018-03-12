16:01, 12 Марта 2018
В Петрозаводске будут судить пенсионера, напавшего на подростка из-за 38 рублей
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Петрозаводский следственный отдел завершил расследование дела о нападении 60-летнего мужчина на 14-летнего подростка.
Об этом сообщается на сайте СУ СК по Карелии.
Преступление было совершено в декабре 2017 года.
По версии следствия, обвиняемый, находясь на улице в алкогольном опьянении, напал на подростка и похитил у него 38 рублей.
Действия злоумышленника были квалифицированы по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет", - заключили в ведомстве.
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