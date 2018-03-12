В Петрозаводске будут судить пенсионера, напавшего на подростка из-за 38 рублей

Петрозаводский следственный отдел завершил расследование дела о нападении 60-летнего мужчина на 14-летнего подростка.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по Карелии.

Преступление было совершено в декабре 2017 года.

По версии следствия, обвиняемый, находясь на улице в алкогольном опьянении, напал на подростка и похитил у него 38 рублей.

Действия злоумышленника были квалифицированы по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет", - заключили в ведомстве.