В Петрозаводске буйный посетитель бара подрался, испортил шторы и получил «перцовкой» в глаза

Росгвардейцы задержали дебошира в баре и передали его врачам, поскольку у него были повреждены глаза после распыления баллончика.

Ночью 30 июля сработала тревожная сигнализация в одном из баров микрорайона Перевалка в Петрозаводске, информирует Росгвардия.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны отправилась на место происшествия. К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась администратор бара и сообщила, что неизвестный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно. Он спровоцировал драку с посетителем. В ходе конфликта было повреждено имущество заведения — шторы стоимостью 1500 рублей.

Росгвардейцы задержали 25-летнего нарушителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи, поскольку у мужчины были повреждены глаза — второй участник драки распылил перцовый баллончик и скрылся.

Информация о произошедшем была передана дежурному отделения полиции, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов.