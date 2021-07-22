В Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов (ФОТО)

Сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по нейтрализации условных террористов в Карелии.

В ходе оперативно-стратегического учения «Заслон 2021» сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по уничтожению условной группы террористов. Об этом сообщают в ведомстве.

По легенде учений, в региональное управление поступила оперативная информация о том, что группа условных террористов передвигается на автотранспорте в Прионежском районе.

Сотрудники ОМОН перехватили автомобиль с «преступниками». В результате боестолкновения часть «бандитов» была уничтожена. Установлено, что лагерь подготовки условных террористов находится в лесном массиве. Поисковая группа обнаружила лагерь и ликвидировала террористов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы скрутили матерящегося магазинного дебошира.