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В Карелии бойцы Росгвардии уничтожили условных террористов (ФОТО)

Новости. Общество
09:10, 30 Июля 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по нейтрализации условных террористов в Карелии.

В ходе оперативно-стратегического учения «Заслон 2021» сотрудники спецподразделения Росгвардии отработали действия по уничтожению условной группы террористов. Об этом сообщают в ведомстве.

По легенде учений, в региональное управление поступила оперативная информация о том, что группа условных террористов передвигается на автотранспорте в Прионежском районе.

Сотрудники ОМОН перехватили автомобиль с «преступниками». В результате боестолкновения часть «бандитов» была уничтожена. Установлено, что лагерь подготовки условных террористов находится в лесном массиве. Поисковая группа обнаружила лагерь и ликвидировала террористов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы скрутили матерящегося магазинного дебошира.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-30 09:52:45
М партизанами собираются бороться? )) Хорошо , что условные террористы ..
. бумажные стаканчики не кидали .
Вот вам пример . Пожары горят , люди страдают... А эти в войнушки играют . Высадили бы их в эпицентре лесного пожара и дали задачу потушить ......но.
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