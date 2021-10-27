В Петрозаводске демонтируют 7 опасных детских площадок

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о сносе аварийных детских городков.

По словам мэра Петрозаводска, за годы эксплуатации некоторые более старые детские комплексы на городских территориях серьезно поизносились и находятся в аварийном состоянии. Несмотря на регулярный ремонт прохудившихся элементов, некоторые уже просто не подлежат восстановлению. В администрацию регулярно поступают сообщения от взволнованных жителей Петрозаводска о новых поломках конструкций, которые могут угрожать здоровью детишек. Поэтому с самыми травмоопасными детскими комплексами города вынуждены решать проблему радикально: они уже отслужили свое не для одного поколения детей и будут демонтированы. Об этом пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Так, семь площадок будут демонтированы до начала декабря. Аварийное игровое оборудование уберут в городках на Березовой аллее, в скверах Черемушки, Машиностроителей и Маршала Мерецкова, а также вблизи домов № 59А на улице Калинина и № 33 на Балтийской. Еще один крупный комплекс снесут на Ключевой, 14. Здесь подрядчик также подготовит основание под детскую площадку, которую установят в следующем году по программе «Комфортная городская среда».

«Ищем возможности для установки новых современных игровых городков взамен демонтированных», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее Карелия оказалась на последнем месте среди всех регионов страны по обеспеченности многоквартирных домов детскими площадками во дворах.