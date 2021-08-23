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«Хуже всего ситуация в Карелии»: специалисты оценили благоустройство дворов в России

Новости. Общество
08:05, 25 Августа 2021
фото: ©pixabay.com

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Карелия оказалась на последнем месте среди всех регионов страны по обеспеченности многоквартирных домов детскими площадками во дворах.

Одно из ведущих финансовых интернет-изданий России — Т-Ж (journal.tinkoff.ru) — проанализировало данные недавнего исследования Росстата, касающегося условий жизни россиян, в частности, состояния придомовых территорий.

Издание сконцентрировалось на трех показателях: количестве детских и спортивных площадок, а также парковочных мест во дворах. И, согласно этим данным, Карелии есть к чему стремиться относительно других регионов РФ.

Самая печальная ситуация в республике складывается с обеспеченностью придомовых территорий детскими площадками. По их относительному количеству Карелия занимает последнее место среди всех регионов страны: всего 17,7% домов в Карелии располагают собственными детскими площадками. Для сравнения, средняя цифра по стране составляет 72,7%. В лидирующей по этому показателю Чечне эта цифра достигает 100% — детские площадки есть в каждом дворе. Также в тройку лидеров входят Кабардино-Балкария и Москва.

Впрочем, автор обращает внимание на тот факт, что нормативы, по которым местные власти должны обеспечивать жителей детскими площадками, фактически отсутствуют, а критерии «достаточного количества» (из рекомендации Минстроя) размыты.

Также не самая лучшая ситуация в Карелии прослеживается с обеспеченностью придомовых территорий спортивными площадками. Впрочем, и тут, как отмечает издание, единых нормативов по количеству спортплощадок нет.

Если в целом по стране спортивные площадки есть в каждом третьем дворе, а в Москве местами для занятий спортом оборудованы 75,8 придомовых территорий, то Карелия такие места есть в менее чем 4% дворов — уступает нашему региону лишь Хакасия.

«Еще один отстающий регион — это Карелия: только в 3,5% дворов многоэтажек есть такие территории. При этом, по данным Минспорта, доля жителей, которые систематически занимаются спортом, в Хакасии составляет 48%, а в Карелии — 47,6%. Это выше среднероссийского показателя — 45,4%», — отмечает издание.

И лишь в обеспеченности дворов парковками Карелия находится далеко от «отстающих» — 21% всех дворов республики располагают специальными местами для автомобилей.

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Комментарии

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Титов
2021-08-25 10:21:27
Список , где мы опять последние по стране , продолжается ....Как можно было все так запустить ?
баян
2021-08-25 09:43:39
Может перед избранием в депутаты хоть ситуация изменится? Ведь сейчас прятать Деньги тяжело хоть людям сделают хорошее!
David.
2021-08-25 09:48:33
баян, Они уже наделали " конфортного Петрозадовска". Хоть караул кричи. Пусть все останется как есть.
Доктор хаос
2021-08-25 09:12:39
Они еще дороги во дворах и дворовых проездах не видели. А парковки - это да, в каждом микрорайоне "полно" парковок, подземных паркингов, гостевых стоянок, многоуровневых паркингов.
Гость
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