В Петрозаводске детей научат делать игрушку "Пакетон" и куклу-рванку

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в столице Карелии пройдет семейный эко-день.

В Парке культуры и отдыха в понеделник с 16.00 взрослых и детей ждет большая интерактивная программа с лекториумом о раздельном сборе мусора, мастер-классами по изготовлению игрушек из пакетов, конкурсами, играми, просмотром эко-фильмов, фотозоной и чаепитием, сообщается в паблике "Республика Карелия".