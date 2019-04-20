В Петрозаводске дети-инвалиды покажут спектакли

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Открытый показ спектаклей театральных коллективов с участием детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья состоится 25 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В четверг в 15.00 в большом зале Детской музыкально-хоровой школы состоится открытый показ спектаклей в рамках проекта "Театр на ладошке".
В программе примут участие:
- педагоги и ученики МОУ "Шуйская СОШ №1";
- Центр помощи детям "Надежда";
- воспитанники театра-студии "Дар";
- ученики Специальной Коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 21;
- "Театр жеста"- МОУ "Средняя школа №25" (класс глухих и слабослышащих детей);
- театральная студия "РОСТОК" ;
- КРОО "Преодоление" (Кондопога).
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