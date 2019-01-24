В Петрозаводске дети собрали более 70 тонн вторсырья

Коллективы образовательных учреждений сдали в безопасную переработку 76,3 тонны макулатуры, более двух тонн пластиковых отходов и 32 килограмма алюминиевых банок , сообщили в мэрии Петрозаводска.

За первое учебное полугодие к акции "Бумажный бум" присоединились 25 школ, 46 детских садов, 5 средне-специальных и высших образовательных учреждений.

В минувшую среду, 23 января, в мэрии состоялась церемония награждения самых маленьких участников экологического мероприятия. Призы, грамоты и благодарственные письма вручены коллективам детских садов.



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Больше всего макулатуры собрали воспитанники и сотрудники дошкольных учреждений №103 "Незабудка" (1 место), №112 "Лесная сказка" (2 место), №35 "Кораблик" (3 место).

В номинации "Сбор пластиковых бутылок" победили коллективы детских садов №35, №88 и №63.

В состязании по сбору алюминиевых банок абсолютным победителем стал коллектив детского сада при школе №19.