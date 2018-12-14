В Петрозаводске девушка на украденные деньги купила ухажеру часы, а себе шаверму

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился подросток и сообщил, что с его банковской карты похищены деньги. Пару дней назад он потерял карту, а вскоре обнаружил смс-уведомления о списании средств.

Сотрудники уголовного розыска установили 18-летнюю подозреваемую. Её личность хорошо знакома правоохранителям. По версии полицейских, она нашла банковскую карту на Ключевой и решила похитить деньги. Так как у карты была функция бесконтактной оплаты, девушка купила в ближайших магазинах своему молодому человеку часы, а себе – шаверму, музыкальную колонку и другие товары. Затем она сломала и выбросила карту.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".