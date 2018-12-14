09:19, 14 Декабря 2018
В Петрозаводске девушка на украденные деньги купила ухажеру часы, а себе шаверму
Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился подросток и сообщил, что с его банковской карты похищены деньги. Пару дней назад он потерял карту, а вскоре обнаружил смс-уведомления о списании средств.
Сотрудники уголовного розыска установили 18-летнюю подозреваемую. Её личность хорошо знакома правоохранителям. По версии полицейских, она нашла банковскую карту на Ключевой и решила похитить деньги. Так как у карты была функция бесконтактной оплаты, девушка купила в ближайших магазинах своему молодому человеку часы, а себе – шаверму, музыкальную колонку и другие товары. Затем она сломала и выбросила карту.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
12.12.2018 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Комментарии