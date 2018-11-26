В Петрозаводске директор организации попал под суд из-за нежелания платить сотруднице

В Петрозаводске расследовалось уголовное дело в отношении директора организации, который не хотел платить сотруднице, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, директор коммерческой организации не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднице данной организации, располагая необходимыми денежными средствами, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 14 тысяч рублей.

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела директор признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил потерпевшему имущественный вред, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.