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Новости. Криминал
12:17, 22 Апреля 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Петрозаводске друг жениха пошел на преступление после слов тамады

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Пьяный мужчина избил посетителей кафе, сообщили в МВД Карелии.

В середине марта в полицию Петрозаводска поступило сразу два сообщения о причинении телесных повреждений вблизи одного из увеселительных заведений.

Сотрудники полиции выяснили, что произошло и установили подозреваемого: 25-летнего петрозаводчанина.

Мужчина отдыхал на свадьбе своего друга в одном из кафе. Посетителей развлекал тамада, который по традиции спросил: "Какая свадьба без драки?". Идея нашла отклик у физически крепкого жителя карельской столицы.

Он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, где находилась компания молодых людей, проводивших время в том же кафе. Друг жениха беспричинно набросился на незнакомцев с кулаками. В результате его действий, 44-летний мужчина оказался с синяками, а его 48-летнему товарищу причинен тяжкий вред здоровью.

Когда гости торжества поняли, что произошло, то быстро отправили виновника драки домой. Однако данные действия не помешали сотрудникам полиции установить личность подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела.

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