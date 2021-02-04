Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названа уникальная особенность коронавируса 1
04.02.2021 22:00
"Ковидные пальцы": назван необычный симптом COVID-19
04.02.2021 19:40
Кроссовер наехал на сугроб и перевернулся в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.02.2021 16:53
Жители нового микрорайона Петрозаводска забили канализацию тряпками и памперсами 6
04.02.2021 16:15
Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск
04.02.2021 16:45

В Петрозаводске дворники очищают от снега лестницу, ставшую опасной для пешеходов

Новости. Общество
11:16, 05 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Подрядная организация, занимающаяся уборкой Петрозаводска, приступила к очистке от снега и льда лестницы на улице Фрунзе.

Сотрудники "Городского комбината благоустройства" очистили от наледи и снега лестницу на улице Фрунзе. Прежде передвигаться по этому лестничному спуску было опасно, а пандусы для колясок были завалены снегом.

"Важнейшими элементами пешеходной инфраструктуры города являются лестницы. Спуски регулярно расчищают и посыпают. Всю неделю на улице Фрунзе скалывают образовавшуюся наледь. Активные работы ежедневно ведутся на проспектах Карельском, Октябрьском и Александра Невского, улицах Антикайнена, Корабелов, Гвардейской, Ключевой, Правды, Калинина, Вольной, в парках Ямка и Зарецком и других лестницах. В данный момент подрядчик расчищает от снега пешеходные дорожки и площадки в скверах Вечный Огонь, Гиперборейском, Центральном, Ивана Сенькина, на улице Еремеева, в Зарецком парке и на других общественных территориях", - сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации утверждают, что во время продолжительных осадков подрядчик усилил работы: уборка снега и борьба с наледью проходят в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бывалый
2021-02-05 14:20:47
Дороги и проезды везде заужены по метру с обеих сторон. Проезд затруднён. Утром и вечером по улице Кирова, например, приходится буквально протискиваться, рискуя оказаться без зеркал. Всё потому, что машины паркуются и слева, и справа, некоторые поставлены на вечную стоянку, на них никто не собирается ездить до лета. Но ведь проблему легко решить, если запретить стоянку на одной стороне по чётным, а на другой - по нечётным, обеспечив выполнение требований знаков с помощью эвакуатора. Тогда и снег можно будет убирать по очереди с каждой стороны улицы. Неужели до этого трудно додуматься? Для чего у здания МВД каждое утро стоит сотрудник ГИБДД? Может ему пройтись по Кирова и подумать о путях решения проблемы, а не топтаться на одном месте? Насколько мы помним, ГИБДД - это Государственная инспекция безопасности дорожного движения. А руководство этой организации помнит о своём предназначении?
Иван
2021-02-05 14:20:04
Хоть не разбейте ломами эту многострадальную золотую лестницу.) Иначе, ещё один ремонт весной и она выйдет в топ самых дорогих лестниц мира.
zanoza
2021-02-05 14:16:53
После скольких жалоб дворников согнали на эту лестницу?
Йехиам
2021-02-05 12:52:55
Могут ведь работать , только не хотят .
Лена
2021-02-05 12:50:01
Город завален снегом,между домов колея , не 21 век, а 18-ый, будто техники нет,ну смешно, или мозгов организовать всё же не хватает...."откаты ещё не пересчитаны"? В чём причина?
Juniper59
2021-02-05 12:11:26
В администрации, может, кто что и усилил. А на улицах чёрт-те что.
Вот есть, например, такая штука, как Чапаева. С двумя километрами тропинок по обеим сторонам.
Вредители же что при проектировании, что при капремонте не предусмотрели того, что на тротуаре должно помещаться что-то вроде трактора или хотя бы бобкэта. А вручную разгрести четыре километра тротуаров, куда ещё и с проезжей части сквозь забор КДМки подгребают, оптимизация никогда не позволит.
Беня
2021-02-05 12:45:57
Juniper59, плюсую
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»