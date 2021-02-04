В Петрозаводске дворники очищают от снега лестницу, ставшую опасной для пешеходов

Подрядная организация, занимающаяся уборкой Петрозаводска, приступила к очистке от снега и льда лестницы на улице Фрунзе.

Сотрудники "Городского комбината благоустройства" очистили от наледи и снега лестницу на улице Фрунзе. Прежде передвигаться по этому лестничному спуску было опасно, а пандусы для колясок были завалены снегом.

"Важнейшими элементами пешеходной инфраструктуры города являются лестницы. Спуски регулярно расчищают и посыпают. Всю неделю на улице Фрунзе скалывают образовавшуюся наледь. Активные работы ежедневно ведутся на проспектах Карельском, Октябрьском и Александра Невского, улицах Антикайнена, Корабелов, Гвардейской, Ключевой, Правды, Калинина, Вольной, в парках Ямка и Зарецком и других лестницах. В данный момент подрядчик расчищает от снега пешеходные дорожки и площадки в скверах Вечный Огонь, Гиперборейском, Центральном, Ивана Сенькина, на улице Еремеева, в Зарецком парке и на других общественных территориях", - сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации утверждают, что во время продолжительных осадков подрядчик усилил работы: уборка снега и борьба с наледью проходят в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.