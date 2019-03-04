В Петрозаводске эксперты рассмотрят проект часовни, которую хотят построить на пл. Кирова

Заседание научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Карелии при Управлении по охране объектов культурного наследия республики пройдет 5 марта.

В частности, на заседании будет рассмотрен проект строительства часовни святого Фаддея Петрозаводского на пл. Кирова и проект строительства храма "Всех святых в земле Карельской просиявших" на ул. Федосовой.

Заседание пройдет в зале коллегий Министерства культуры республики Карелия на пл.Ленина, д.2. Начало в 14.15.

Напомним, раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню во имя святого Фаддея Петрозаводского, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов. На общественных слушаниях в городской администрации разгорелись жаркие дискуссии относительно воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского.