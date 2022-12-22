В Петрозаводске фирма накопила 3,7 млн рублей долга по коммунальным платежам

Частная фирма в Петрозаводске не смогла оплатить долг по коммунальным платежам в размере 3,7 млн рублей.

Судебные приставы Петрозаводска и Прионежья занимались 20 исполнительными производствами в отношении общества с ограниченной ответственностью. Фирма накопила долг по «коммуналке» в размере 3,7 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.



Поскольку частники добровольно не выполнили свои долговые обязательства, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 290 тысяч рублей.



Также сотрудник службы установил, что у организации есть земельный участок и находящиеся на нем здания и сооружения. Приставы арестовали недвижимое имущество, это электроподстанция и нежилое помещение в 149 квадратных метров. Также арест наложен на банковские счета компании. К оценке недвижимости привлекли специалиста.



Однако во время этой работы сменился собственник фирмы. Чтобы не доводить до продажи арестованного имущества на торгах, новый хозяин погасил весь долг.