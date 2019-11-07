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Новости. Политика
17:18, 07 Ноября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске годовщину Великого Октября отметили праздничным шествием и митингом (ФОТО, ВИДЕО)

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Несмотря на многолетние усилия власти изжить и уничтожить этот праздник, люди в России продолжают отмечать 7 ноября.

Уже и день сделали рабочим, и альтернативу придумали в виде невнятного "народного единства" (в Петрозаводске на это единство завлекают бесплатным киселем и пирогами). Но ничего не помогает – люди помнят и отмечают день Великой Октябрьской социалистической революции. И тех, кто его празднует, похоже, становится больше. Как растет число тех, кто считает ошибкой развал Советского Союза и отказ страны от социалистического пути развития. Вдоволь насладившись капитализмом, который по факту обернулся отменой бесплатного образования, медицины и пенсий (после повышения пенсионного возраста), поняв, в какой глубочайшей яме социального неравенства оказалась страна, к 2020 году жители России все чаще стали вспоминать год 1917-й.

Праздничные мероприятия, посвященные 102-й годовщине Октябрьской революции, прошли 7 ноября во всех крупных городах России. В Петрозаводске на демонстрацию и митинг, организованные карельским отделением КПРФ, собралось около 300 человек, несмотря на ветер, холод и скользкие улицы. Причем участвовали не только коммунисты и сторонники КПРФ, но и обычные горожане, которых можно назвать далекими от политики.

Собравшись на площади Ленина, петрозаводчане пели песни под гармонь и вспоминали время, когда 7 ноября был официальным Красным днем календаря.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

Как это было – смотрим наш фото- и видеоотчеты (шествие, выступление Ульянова).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-07 17:34:24
Несмотря на многолетние усилия неокоммунисты продемонстрировали свою малочисленность и явную бесполезность для современного общества. Что характерно - пока эти полтора землекопа размахивали красными флагами и пустозвонили, в это же самое время трудолюбивые парни по соседству на площади сооружали зимний каток. Каток для горожан - и пустозвоны из КПРФ. Есть разница ?
Сеня
2019-11-07 17:51:34
новый, это крашенные клоуны
Гость
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