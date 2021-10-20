В Петрозаводске грузовик «пролетел» на красный свет в метре от пешеходов (ВИДЕО)

Водитель грузовика не притормозил на перекрестке и проехал его на красный свет.

Грузовик выехал на красный свет на перекресток на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Автомобиль, не сбавляя скорости, пересек пешеходную «зебру», несмотря на вышедших на дорогу людей. Инцидент произошел в понедельник, 18 октября.

Видео, снятое камерой наблюдения компании «Ситилинк», опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Проскочил на красный, не обращая внимание ни на кого. Причём на перекрёстке Невского — Калинина поступил точно так же», — заявил автор поста, комментируя действия водителя грузовика.