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В Петрозаводске грузовик «пролетел» на красный свет в метре от пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 20 Октября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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Водитель грузовика не притормозил на перекрестке и проехал его на красный свет.

Грузовик выехал на красный свет на перекресток на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Автомобиль, не сбавляя скорости, пересек пешеходную «зебру», несмотря на вышедших на дорогу людей. Инцидент произошел в понедельник, 18 октября.

Видео, снятое камерой наблюдения компании «Ситилинк», опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Проскочил на красный, не обращая внимание ни на кого. Причём на перекрёстке Невского — Калинина поступил точно так же», — заявил автор поста, комментируя действия водителя грузовика.

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Комментарии

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mts
2021-10-20 13:26:06
такой транспорт можно доверять опытным, не молодым и не старым. И конечно не загорелым, им только на велосипеде кататься. Новый закон решит проблему, но депутаты не слышат.
1677
2021-10-20 09:53:36
ДДД
goo
2021-10-20 09:38:55
Пора переписать ПДД, чтобы "как можно быстрее завершальщики маневра" перестали ссылаться на этот пункт.
тезка Высоцкого
2021-10-20 09:11:42
куда завёл нас навигатор
сюда ли нас всевышний звал
Кир
2021-10-20 07:53:26
Сродни как насмешница не тормознула и написала ахинею.
Гость
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