В Петрозаводске хитрые покупатели не смогли уйти из магазина в новых кроссовках

В столице Карелии юноша и женщина переобулись в магазине и пытались пройти мимо кассы.

В минувший понедельник в полицию поступила информация о том, что двое неизвестных пытались похитить товары в одном из магазинов торгово-развлекательного центра в Петрозаводске. Об этом сообщили в МВД Карелии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что к краже причастны ранее судимые жители карельской столицы. Установлено, что 18-летний петрозаводчанин присмотрел себе мужские кроссовки стоимостью 2 800 рублей, надел их и, минуя кассу, направился к выходу. В то же время в том же отделе обувь для себя выбирала и 37-летняя горожанка. По версии полиции, она примерила женские кроссовки стоимостью 2 800 рублей и также решила уйти, не расплатившись. Однако остаться незамеченными и осуществить задуманное подозреваемым не удалось, они были задержаны. Обувь вернули в магазин.

В отношении юноши и женщины возбуждены уголовные дела. Фигуранты полностью признали свою вину. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, юная рецидивистка бесплатно переобулась в магазине Петрозаводска.