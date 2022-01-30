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Юная рецидивистка бесплатно переобулась в магазине Петрозаводска

Новости. Криминал
10:30, 31 Января 2022
фото: © 1vzglyad.ru

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В Петрозаводске 22-летняя ранее судимая девушка пришла в магазин и поменяла свою старую обувь на новую, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в правоохранительные органы с заявлением о краже обратился представитель одного из обувных магазинов города. Он сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетительница примерила полуботинки, затем, не расплатившись, вышла в них из отдела и скрылась в неизвестном направлении. Причинённый ущерб составил 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя ранее судимая петрозаводчанка. Девушка призналась в содеянном и рассказала, что планировала пополнить похищенной обувью свой гардероб. Однако потом передумала и продала полуботинки. Вырученными незаконным путём средствами она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу ведётся дознание. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантке статьи – до двух лет лишения свободы.

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