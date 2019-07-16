В Петрозаводске хотят построить детсад за 205 млн рублей

Новый детский сад в Петрозаводске должен появиться на Ключевой, рядом с Каменным карьером. Конкурс на строительство объявлен.

Управление капстроительства республики объявило конкурс на строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова в Петрозаводске. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена по конкурсу – 205,6 млн рублей.

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