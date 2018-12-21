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Новости. Общество
18:00, 21 Декабря 2018
фото: Семейный архив

В Петрозаводске хотят увековечить память бывшего руководителя Карелии Куприянова

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Вопрос обсудили на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию населения, сообщили в Петросовете.

С инициативой рассмотреть возможные варианты увековечивания памяти первого секретаря Карело-Финской ССР в Петрозаводске выступил председатель координационного совета по патриотическому воспитанию депутат Александр Анишин.

"Геннадий Николаевич Куприянов – легендарный руководитель нашей республики и неоднозначная личность в истории нашей страны, внесший большой вклад в организацию Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны и предотвративший выселение финно-угорских народов с нашей территории в 1944 году. В последние десятилетия эти заслуги Куприянова перед городом и республикой оказались забыты", –отметил Александр Анишин.

Депутат напомнил также, что сегодня в городе отсутствует даже мемориальная доска, которая ранее размещалась на доме, где когда-то жил политический деятель.

На заседании также был представлен отчет о деятельности городского штаба военно-исторического движения "Юнармия" и молодежного совета при Петросовете по патриотическому воспитанию, а также перспективы создания рабочей группы по организации и проведению в Петрозаводске мотофестиваля в День республики в следующем году.

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