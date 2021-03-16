Минусовые температуры вернутся в Карелию 18 марта

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 18 марта.

В Петрозаводске 18 марта будет облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений слабый.

Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо расти.

По Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, по северным районам до -17°С, днем -3, -8°С.