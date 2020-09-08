В Петрозаводске иномарка сбила двух пешеходов (ВИДЕО)

ДТП произошло 8 сентября на улице Чапаева, сообщили в ГИБДД Карелии.

По информации Госавтоинспекции, 18.33 в районе дома № 34 по улице Чапаева 30-летняя водитель-женщина автомобиля Hyundai Tucson не уступила дорогу и сбила 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



После ДТП девушке была оказана медицинская помощь.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. На кадрах видно, что автомобиль сбил двух человек.