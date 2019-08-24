В Петрозаводске иномарка сбила шестилетнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенок шел по регулируемому пешеходному переходу вместе с родителями на "зеленый".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло вчера днем на пересечении улиц Мончегорская и Лыжная. В 14:08 водитель автомобиля Митсубиси L200 совершил наезд на пешехода - шестилетнего мальчика, который в сопровождении родителей переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый".

В результате ДТП ребенок получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.