В Петрозаводске инспекторы будут искать в выходные пьяных водителей

В столице Карелии состоятся массовые проверки: инспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря, в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом информирует ГИБДД.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД. Также инспекторы просят сообщать о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями.

За 11 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 716 водителей в состоянии опьянения.