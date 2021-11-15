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В Петрозаводске инспекторы будут искать в выходные пьяных водителей

Новости. Общество
16:38, 10 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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В столице Карелии состоятся массовые проверки: инспекторы будут искать нетрезвых автомобилистов.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 декабря, в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом информирует ГИБДД. 

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД. Также инспекторы просят сообщать о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями.

За 11 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 716 водителей в состоянии опьянения.

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