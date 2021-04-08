В Петрозаводске инспекторы наказали "мастеров парковки" на белых Мерседесах (ФОТО)

Два автомобиля "Mercedes", принадлежащие нарушителям правил парковки, были отправлены на штрафную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала кадры эвакуации двух автомобилей "Mercedes" на штрафную стоянку. Машины были припаркованы на тротуарах, что противоречит правилам.

"За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре ч. 3. ст. 12. 19 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей и эвакуация транспортного средства", - напомнили в ГИБДД.

Ранее власти Петрозаводска призывали горожан жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов.