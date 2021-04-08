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В Петрозаводске инспекторы наказали "мастеров парковки" на белых Мерседесах (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 09 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Два автомобиля "Mercedes", принадлежащие нарушителям правил парковки, были отправлены на штрафную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала кадры эвакуации двух автомобилей "Mercedes" на штрафную стоянку. Машины были припаркованы на тротуарах, что противоречит правилам.

"За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре ч. 3. ст. 12. 19 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 1000 рублей и эвакуация транспортного средства", - напомнили в ГИБДД.

Ранее власти Петрозаводска призывали горожан жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-09 11:25:41
А камеры доступны всем, кроме ГАИ?! Открыл сейчас камеру, что на Ленина ("Северная"). Хоть сейчас пару машин увозить можно.
Горожанин
2021-04-09 09:25:02
Эта работа должна быть регулярной. Ежедневно машин по 20. Тогда в городе будет порядок. Некуда во дворе поставить машину - прогуляйся сотню метров, здоровее будешь!
David .
2021-04-09 09:35:37
Горожанин, не для того "помойку" колхозник покупал, шоб свой тяжелый зад таскать. :)
кир
2021-04-09 09:50:58
Davidка - сам ты кто по интеллекту? Нет у него интеллекта, - сказал кот. И воспитания нет.
ромео
2021-04-09 09:08:00
отлично! Этих навальнят так и надо
кир
2021-04-09 08:32:34
Я плакаль, а кот хохотал. Подвиг совершили - две машины эвакуировали. А почему не сотни машин? Это не работа, а показуха в полудиком обществе. Не смешите кота этими дичайшими штрафами. Издевательство, а не штрафы.
David .
2021-04-09 08:31:37
Клоуны на помойках.
Беня
2021-04-09 09:24:46
David ., в общем да. Старый мерс это как старый айфон - это скорее зашквар, чем понт :)
А вот старый таз, даже древний - это нормально :)
наташка
2021-04-09 08:22:54
Всего две штуки. Работнички
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