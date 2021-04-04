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Власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов

Новости. Общество
06:40, 05 Апреля 2021
фото: Михаил Почуев / ТАСС
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Администрация столицы Карелии рекомендует горожанам сообщать о нарушителях, припарковавших автомобили на зеленой территории.

Жители Петрозаводска могут сообщить о припаркованной на озелененной территории общего пользования машине, информирует пресс-центр мэрии города. От горожан ждут заявлений.

"Фиксацию нарушений осуществляют как сотрудники органов внутренних дел, так и уполномоченные специалисты Администрации. Кроме того, сообщать о подобных фактах могут горожане. С заявлениями о принятии мер административного воздействия к нарушителям можно обращаться как в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, так и в органы внутренних дел", - напомнили в мэрии карельской столицы.

В заявлении горожанину следует указать обстоятельства инцидента, описать ситуацию и приложить фото, на котором запечатлен нарушитель. Пресс-центр мэрии опубликовал в соцсети полные требования к документу, который нужно оформить, чтобы привлечь к ответственности автомобилиста, испортившего газон.

"В 2019 году административной комиссией рассмотрено 705 дел по фактам выявления размещения транспортных средств на озелененных территориях. Наложено административных штрафов на сумму порядка 1 млн рублей. В 2020 году таких дел было рассмотрено 1003. Вынесено решений о наложении административных штрафов на 1,3 млн рублей", - заявили в мэрии Петрозаводска. 

Ранее сообщалось, как на севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами.

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