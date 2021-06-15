В Петрозаводске инспекторы остановили нарушителя за рулем автобуса

Водитель автобуса нарушил правила перевозки пассажиров, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

15 июня, во вторник, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска пресекли факт нарушения правил перевозки людей: пассажиры в автобусе ехали вне мест для сидения.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12. 23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»), сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии микроавтобус перевернулся на трассе.