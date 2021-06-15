В Карелии микроавтобус перевернулся на трассе

Водитель микроавтобуса получил травмы после аварии на трассе.

ДТП произошло 15 июня в Сортавале, на 251 км. + 390 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала», сообщают в Госавтоинспекции Карелии.

В 12:20 27-летний водитель фургона «Volkswagen» совершил съезд в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии.