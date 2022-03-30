В Петрозаводске инспекторы установили водителя «Мерседеса», который едва не сбил пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя, который едва не сбил человека на пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) в отношении нарушителя 1985 года рождения. Об этом информирует паблик Госавтоинпекции Петрозаводска.

Сообщается, что 30 марта в 16.44 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной, водитель автомобиля «Mercedes» проехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Видео происшествия выложили в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».