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Новости. Общество
09:15, 22 Июня 2018

В Петрозаводске ищут арендаторов для помещений в доме-памятнике

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Фонд государственного имущества Карелии ищет арендаторов для двух помещений, расположенных в цокольном этаже здания на пр. Ленина,22а.

Площадь объектов- 25,2 кв.м. и 9,0 кв.м. Оба помещения расположены в цокольном этаже, имеют вход с торца здания.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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