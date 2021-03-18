В Петрозаводске ищут массовку для съемок в сериале "Эпидемия"

В апреле в столице Карелии будут снимать серию второго сезона "Эпидемии".

В Петрозаводск вновь приедут столичные кинематографисты. Сейчас съемочная группа второго сезона сериала "Эпидемия" ведет поиск актеров массовых сцен всех возрастов.

Как сообщила ассистент по актерам второго плана Валентина Аверьянова, петрозаводчанам нужно будет изображать деревню родноверов. Поэтому ищут длинноволосых мужчин с усами или бородой и женщин с натуральным цветом волос и "без признаков современности": без татуировок, пирсинга, нарощенных ресниц, шеллака и пластики. Также кинематографисты ищут внешне не современных детей и подростков.

Оставлять заявки с фотографиями желающие сняться в сериале петрозаводчане могут в группе "Вконтакте" (https://vk.com/russupactors).

О точных локациях съемок пока не сообщается.

Напомним, первый сезон "Эпидемии" был снят по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" и рассказывает о смертельном вирусе - он распространяется в Карелии. Сериал делался по заказу структур "Газпром-медиа". Продажа на Netflix принесла около $1,5 млн и покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал источник “Ъ” в "Газпром-медиа".



