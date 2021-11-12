В Петрозаводске ищут место падения небесного объекта, взорвавшегося над Карелией (ВИДЕО)

Пользователи сети обсуждают, куда могли упасть обломки небесного тела, пролетевшего над Финляндией и несколькими регионами России.

Как сообщает 47 channel, в сети развернулась дискуссия, над каким конкретно регионом взорвался болид и где могут находиться его обломки. Мнения разделились — кто-то полагает, что обломки объекта могут найтись в Петрозаводске — именно в столице Карелии вспышка была наиболее яркой. Другие склоняются к тому, что взрыв произошел над Ленинградской областью.

При этом астрономы полагают, что, если небесное тело являлось метеором, то его обломки не долетели до земли — обычно такие объекты сгорают в атмосфере.

Напомним, вечером 11 ноября в 17.39 очевидцы в нескольких регионах России и Финляндии видели яркую вспышку. По мнению участников общества любителей астрономии AstroAlert, речь может идти о небольшом метеороиде диаметром около одного метра, вошедшем в плотные слои атмосферы и сгоревшем на высоте от 100 до 40 километров.