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В Петрозаводске ищут место падения небесного объекта, взорвавшегося над Карелией (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:54, 12 Ноября 2021
фото: © 47channel.ru

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Пользователи сети обсуждают, куда могли упасть обломки небесного тела, пролетевшего над Финляндией и несколькими регионами России.

Как сообщает 47 channel, в сети развернулась дискуссия, над каким конкретно регионом взорвался болид и где могут находиться его обломки. Мнения разделились — кто-то полагает, что обломки объекта могут найтись в Петрозаводске — именно в столице Карелии вспышка была наиболее яркой. Другие склоняются к тому, что взрыв произошел над Ленинградской областью.

При этом астрономы полагают, что, если небесное тело являлось метеором, то его обломки не долетели до земли — обычно такие объекты сгорают в атмосфере.

Напомним, вечером 11 ноября в 17.39 очевидцы в нескольких регионах России и Финляндии видели яркую вспышку. По мнению участников общества любителей астрономии AstroAlert, речь может идти о небольшом метеороиде диаметром около одного метра, вошедшем в плотные слои атмосферы и сгоревшем на высоте от 100 до 40 километров.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-12 17:04:02
Еще алфавит до конца не выучил, а уже иксперд.
кир
2021-11-12 16:28:50
Наше небо в надёжных руках. :)
Ангелина
2021-11-12 17:36:51
кир, точно сказано... А то все "болид-болид..." Знаем мы эти болиды!
Гость
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