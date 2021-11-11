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Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах

Новости. Общество
23:29, 11 Ноября 2021
фото: AstroAlert

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Яркую вспышку, наблюдавшуюся сегодня в Петрозаводске, видели во многих городах Карелии, России и в Финляндии - очевидцы говорят, что это было небесное тело, похожее на метеорит.

Свидетельства и видеозаписи собрали участники сообщества любителей астрономии AstroAlert.

«Сегодня (11 ноября) около 17:39 мск. жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода и других соседних городов стали свидетелями болида (метеора). Он был зафиксирован на видеорегистраторы и камеры наблюдения. Причиной этому явлению стало вторжение в атмосферу Земли небольшого метероида диаметром около одного метра.  Судя по имеющимся в сети видеозаписям, длительность метеора составила около 4-х секунд — это может означать, что астероид вошел в плотные слои атмосферы под большим углом относительно горизонтали. Некоторые очевидны в социальных сетях сообщают, что через несколько минут после вспышки слышали звуковой удар. По нашим прикидкам, высота горения метеорного тела составила от 100 до 40 км, а скорость порядка 20-40 км/сек», — говорится в сообщении.

Подписчики паблика сообщили, что наблюдали светящийся объект над Оулу. Он летел в сторону российской границы.

На видеозаписи, сделанной в Сортавале видно, как метеорит входит в атмосферу.

 

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Комментарии

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Petrovich
2021-11-12 00:09:08
Спутник-шпиён! Так и знал.
кир
2021-11-11 23:53:14
То тарелками пугают —
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!©
Гость
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