В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже телефона на улице (ВИДЕО)

Полиция просит помочь найти мужчину, который может быть причастен к краже телефона в центре Петрозаводска.

Полицейские устанавливают личность молодого человека, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он может быть причастен к хищению сотового телефона. Инцидент произошел улице Красной в начале сентября, сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске разыскивали подозреваемого в краже из алкомаркета.