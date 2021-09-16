В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в краже игрушек из магазина (ВИДЕО)

Полиция разыскивает парня и девушку, которых подозревают в краже из магазина игрушек.

Полицейские в Петрозаводске устанавливают личности молодых людей, запечатленных камерой видеонаблюдения. Они могут быть причастны к краже детских игрушек на сумму свыше 5000 рублей. Игрушки пропали из одного из торговых центров города. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемых полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске разыскивали подростков, подозреваемых в краже дорогого микрофона.