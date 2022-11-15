В Петрозаводске ищут подозреваемого в преступлении 58-летнего местного жителя (ФОТО)

Полицейские карельской столицы просят помочь им в розыске мужчины.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемого в имущественном преступлении Владимира Васильевича К., 1964 года рождения.

Всех, кто обладает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-814-2-739-154.