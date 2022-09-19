В Петрозаводске ищут водителя, «посадившего» подростка на капот (ВИДЕО)

В ГИБДД Петрозаводска просят откликнуться очевидцев нарушения ПДД.
В Госавтоинспекции Петрозаводска разыскивают водителя, не уступившего дорогу несовершеннолетнему пешеходу.
Инцидент произошел 19 сентября в 18.47, в районе дома № 8 по улице Попова. Водитель задел подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ГИБДД просят откликнуться свидетелей нарушения. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную группу по телефону 715-900.
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