В Петрозаводске ищут водителя, «посадившего» подростка на капот (ВИДЕО)

В ГИБДД Петрозаводска просят откликнуться очевидцев нарушения ПДД.

В Госавтоинспекции Петрозаводска разыскивают водителя, не уступившего дорогу несовершеннолетнему пешеходу.

Инцидент произошел 19 сентября в 18.47, в районе дома № 8 по улице Попова. Водитель задел подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД просят откликнуться свидетелей нарушения. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную группу по телефону 715-900.