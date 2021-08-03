В Петрозаводске ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения

Заявления от желающих стать волонтерами принимаются до 15 сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

В этом году в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения. В организации учета граждан задействованы подготовленные специалисты. Однако для масштабного проекта потребуется помощь волонтеров.

Добровольцы будут работать консультантами на стационарных и выездных участках, информировать население о проведении переписи, сопровождать граждан к выделенным в МФЦ местам для заполнения электронных переписных листов на портале Госуслуг.

Регистрация волонтеров уже стартовала на сайте перепись2020.добро.рф и продлится до 15 сентября. Перед началом мероприятия помощники пройдут специальное обучение, в период проведения переписи будут обеспечены питанием и средствами индивидуальной защиты.