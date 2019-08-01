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Новости. Криминал
11:27, 01 Августа 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске из автобуса похитили запчасть на 30 тысяч рублей

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Безработные петрозаводчане совершили кражу, чтобы заправить бензином свой автомобиль и покататься по городу, сообщили в МВД Карелии.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личности двух подозреваемых в краже петрозаводчан 18 и 19 лет. Молодые люди, не имеющие заработка, катались по городу на автомобиле. Через некоторое время бензин стал заканчиваться и, чтобы раздобыть деньги на топливо, они решили преступить закон.

Молодые злоумышленники подъехали к огороженной автостоянке и проникли на территорию. Там они приметили автобус. Так как транспорт был в ремонте, двери его оказались открыты, а внутри хранились запчасти. Самую большую и тяжелую из них – коленвал, они и похитили.

Как рассказали сами подозреваемые, на следующий день они сдали похищенное в пункт приема металла и на вырученные средства заправили свой автомобиль. Машину, впрочем, они сразу продали – постоянный заработок так и не появился.

Владелец автобуса заявил о хищении в полицию Петрозаводска. Ущерб был оценен в сумму без малого 30 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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