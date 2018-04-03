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Новости. Общество
15:09, 03 Апреля 2018

В Петрозаводске из-за лужи не смогли заделать яму на Шотмана, где 10 авто пробили колеса

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Запланированный на 3 апреля ремонт повреждений дорожного полотна на улице Шотмана перенесен из-за неблагоприятных погодных условий

"Восстановление асфальтобетонного слоя невозможно из-за большого количества осадков. В настоящее время работы на участке Шотмана между улицами Железнодорожной и Мурманской остановлены", - рассказали в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Вокруг поврежденного фрагмента дороги расставлены ограждающие знаки. Администрация города просит водителей соблюдать повышенную внимательность при движении по этому участку улицы.

Из-за продолжающегося со вчерашнего дня дождя и таяния снега, яма залита водой, откачать которую с помощью специальной техники не удалось. Ремонт дорожного покрытия будет выполнен сразу же, как только позволят погодные условия.

Для ремонта участка асфальта между улицами Железнодорожной и Мурманской предусмотрено применение специальной ремонтной бетонной смеси, позволяющей использование в условиях высокой влажности и низких температур окружающей среды.

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Комментарии

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DomeNik
2018-04-03 16:35:07
Ничего не надо закрывать, просто не обращайте на это внимание!
Вы сами всего этого хотите, все ваши слова- даже не звуки, просто текст.
Наслаждайтесь...
©.яма на Шотмана.
User
2018-04-03 16:22:02
Беда у "эффективных", то неожиданно зима придет, то весна. А летом отпуцк.
Саныч
2018-04-03 16:15:22
Удивительные метаморфозы природы - снег начал таять при плюсовой температуре.
Слава
2018-04-03 16:09:13
А где эта, не выбранная народом "мэрша"? Чего -то не видно её там .где всё разваливается или пример с Вали берёт ,бегать на встречи пустышные да ленточки перерезать?! лишь бы засветиться ,мол для дураков итак сойдёт,раз никто ещё мэрию не снёс....видя весь этот бардак....
Василий
2018-04-03 16:01:36
Всю мэрию пора закрывать. Бесполезная контора.
однозначно
2018-04-03 15:36:02
Не смогли отсосать?
burumba
2018-04-03 15:29:18
Всю улицу Шотмана пора закрывать, разваливается на глазах.
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