В Петрозаводске из-за лужи не смогли заделать яму на Шотмана, где 10 авто пробили колеса

Запланированный на 3 апреля ремонт повреждений дорожного полотна на улице Шотмана перенесен из-за неблагоприятных погодных условий

"Восстановление асфальтобетонного слоя невозможно из-за большого количества осадков. В настоящее время работы на участке Шотмана между улицами Железнодорожной и Мурманской остановлены", - рассказали в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Вокруг поврежденного фрагмента дороги расставлены ограждающие знаки. Администрация города просит водителей соблюдать повышенную внимательность при движении по этому участку улицы.

Из-за продолжающегося со вчерашнего дня дождя и таяния снега, яма залита водой, откачать которую с помощью специальной техники не удалось. Ремонт дорожного покрытия будет выполнен сразу же, как только позволят погодные условия.

Для ремонта участка асфальта между улицами Железнодорожной и Мурманской предусмотрено применение специальной ремонтной бетонной смеси, позволяющей использование в условиях высокой влажности и низких температур окружающей среды.