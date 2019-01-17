07:15, 17 Января 2019
В Петрозаводске из-за массовых мероприятий на Крещение перекроют движение в центре города
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В ночь с 18 на 19 января будет ограничено движение в центральной части Петрозаводска, сообщили в мэрии.
Причина временного запрета проезда по участку проспекта Карла Маркса – массовые мероприятия.
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий вблизи пересечения проспекта Карла Маркса и Онежской набережной в период с 20 часов 18 января до 04 часов 19 января будет запрещено движение всех автотранспортных средств вдоль здания Водного вокзала, сообщили в администрации Петрозаводска.
Напомним, Крещенские купания в этом году пройдут в Петрозаводске в новом месте - на Онежской набережной у памятника Петру Первому.
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