В Петрозаводске из-за массовых мероприятий на Крещение перекроют движение в центре города

В ночь с 18 на 19 января будет ограничено движение в центральной части Петрозаводска, сообщили в мэрии.

Причина временного запрета проезда по участку проспекта Карла Маркса – массовые мероприятия.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий вблизи пересечения проспекта Карла Маркса и Онежской набережной в период с 20 часов 18 января до 04 часов 19 января будет запрещено движение всех автотранспортных средств вдоль здания Водного вокзала, сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, Крещенские купания в этом году пройдут в Петрозаводске в новом месте - на Онежской набережной у памятника Петру Первому.