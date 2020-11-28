В Петрозаводске из-за пьяного водителя в ДТП пострадала 2-месячная девочка

Младенец госпитализирован с места ДТП в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 28 ноября, в 19:55 в Петрозаводске, на набережной Варкауса 40-летний водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП травмы получила 2-месячная пассажирка автомобиля Ford, она была доставлена в ДРБ, где ей оказали медицинскую помощь.

Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В ведомстве напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

О нетрезвом водителе необходимо сообщить по телефону полиции 102 или 112.