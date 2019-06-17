В Петрозаводске из-за резкого торможения автобуса пострадал пассажир

ДТП произошло утром 16 июня на Комсомольском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 8.20 на пр. Комсомольском, в районе д. №11, водитель автобуса маршрута №25 при подъезде к остановке общественного транспорта, применил резкое торможение.

В результате в салоне упал пассажир. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.