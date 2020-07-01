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В Петрозаводске изменилось движение троллейбусов №1

Новости. Общество
10:20, 02 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Неудобства связаны с ремонтными работами на Судостроительной улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ПМУП "Городской транспорт" информирует о временном изменении троллейбусного маршрута № 1. Сегодня с 9.00 до 15.00 движение по данному маршруту будет осуществляться до конечной станции "Завод "Авангард".

Неудобства связаны с ремонтными работами "ПКС-Водоканал" на Судостроительной улице и отключением контактной сети.

Напомним, в центре Петрозаводска запретят остановку транспорта в ночные часы.

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