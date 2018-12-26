18:40, 26 Декабря 2018
В Петрозаводске изменится адрес приема граждан по вопросам оказания социальной поддержки
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Работу с населением будет вести муниципальное учреждение "Центр ПППСП", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Администрация МУ СО Центр "Истоки" обращает внимание горожан, что с 9 января прием населения по вопросам оказания мер дополнительной социальной поддержки будет осуществляться на ул. Балтийской, 4.
Часы приема граждан: вторник, среда, пятница – 9.00-13.00, четверг – 14.00-17.00.
Телефон для справок: 78-30-26.
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