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В Петрозаводске изменятся два троллейбусных маршрута

Новости. Общество
07:15, 05 Июля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Временные изменения будут действовать 3 дня из-за ремонта в центре города.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в связи с ремонтом на коммунальных сетях в районе пересечения улиц Гоголя и Красноармейской изменят маршруты троллейбусы № 3 и № 5.

Троллейбус № 3 будет следовать от конечной станции «Хлебокомбинат» до проспекта Александра Невского по привычному маршруту. Далее он будет поворачивать на улицу «Правды», не доезжая до Комсомольского проспекта, затем по улице Куйбышева на проспект Ленина, а оттуда — до железнодорожного вокзала. После разворота на площади Гагарина троллейбусы вернутся на привычный маршрут по Первомайскому проспекту. Проезд в обратную сторону останется прежним.

Троллейбус № 5 будет следовать по привычному маршруту от Лыжной улицы через Комсомольский проспект, а затем поворачивать на проспект Александра Невского и выезжать на проспект Ленина через улицу Куйбышева. После разворота на площади Гагарина троллейбус будет возвращаться на привычный маршрут — на Первомайский проспект до конечной станции «ДСК». Проезд в обратную сторону до Лыжной улицы останется прежним.

Изменения в маршрутах троллейбусов  будут действовать с утра пятницы 8 июля до вечера воскресенья 10 июля.

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