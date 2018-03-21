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Новости. Криминал
07:25, 21 Марта 2018

В Петрозаводске юноша воровал телефоны из-за нищеты

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Задержанный полицией молодой петрозаводчанин объяснил, что не имеет средств к существованию, поэтому ворует в магазинах телефоны.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские задержали юношу, подозреваемого в двух грабежах. Первое преступление было совершено в конце февраля. Сообщение о нем поступило в полицию от работника магазина электроники, расположенного в центре Петрозаводска. Выяснилось, что в торговый павильон зашел молодой человек, который попросил показать один из мобильных телефонов. Как только гаджет оказался в руках злоумышленника, он бросился бежать на улицу и скрылся во дворах. Ущерб составил 4 000 рублей.

На следующий день в соседнем магазине произошло аналогичное хищение. В этом случае грабитель забрал гаджет стоимостью 6 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Петрозаводска. Он дал признательные показания. Свои действия он пояснил тем, что не имеет средств к существованию и собирался раздобыть денег, продав похищенные телефоны.

Все имущество изъято и возвращено владельцам. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-21 09:28:54
Это поколение работать не будет никогда.
Беня
2018-03-21 10:38:43
кир, 10% патологических мазуриков работать, разумеется, не будут, разве шо под кнутом. А насчет всего поколения - это перегиб.
Гость
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